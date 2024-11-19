攜儀器闖珠海航展禁區掃描軍備　可疑男被帶走

第15屆中國國際航空航天博覽會（廣東珠海航展）周日（17日）閉幕，其中兵器館出售的一款半片真槍模型，雖然每件價格高達約2萬元人民幣（約2.2萬港元），並限量135套，但仍僅3天就被搶購一空。航展期間一名疑似間諜的男子攜專業裝備闖進禁入展區，近距離掃描解放軍展品，最終被帶走控制。

有網民透露，一名穿白色上衣、黑色短褲的可疑男子在航展公眾日期間，攜帶相機和掃描儀器，背着帶有大尺寸天線的背包擅自翻越圍欄，闖進標明「請勿入內」的展區，對解放軍122毫米車載榴彈炮細節逐一掃描建模。場內執勤保安和軍方人員發現後，立即勒令他離開禁入區域，將他帶走，後續處理未明。

另外，上述被搶購一空的紀念品靈感來自國產名槍QPZ191，獨特之處在於採用了半拋設計，巧妙地讓槍械內部構造一目了然，槍栓等仍可拉動，保留了槍械真實感與工藝美感，又徹底去除其功能性，安全又極具收藏價值。有人好奇可否買兩個合一成為完整真槍，店員笑稱不能，因為該紀念品均為槍械右半部分，並經特殊處理，確保無法拼接成完整槍械。