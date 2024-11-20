東方日報A1：初選踩國安紅線　主腦戴耀廷囚10年

參與2020年立法會初選的47名泛民人士，涉嫌串謀顛覆國家政權而遭起訴，被指是始作俑者的戴耀廷等共31名被告認罪，14人經審訊後被定罪。45名罪成被告昨在西九龍法院（暫代高院）判刑。法官形容戴耀廷是主謀，判囚10年；區諾軒、趙家賢及鍾錦麟同被視作首要分子，判囚6年一個月至7年。其他初選參加者方面，法官認為他們在謀劃中屬不可或缺，發起「墨落無悔」聲明的3人罪責尤高，判處他們最高入獄7年9個月。另外，多名泛民知名人士亦鋃鐺入獄，其中毛孟靜判囚4年兩個月、梁國雄判囚6年9個月。政府在判決出爐後指，刑期反映了罪行嚴重性，當局會研究個別被告刑期，再考慮會否提出上訴。

本案有31名認罪被告，包括戴耀廷、區諾軒、鍾錦麟、趙家賢、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、岑敖暉、王百羽、袁嘉蔚、馮達浚、吳敏兒、范國威、呂智恆、林景楠及伍健偉。

16名不認罪被告中，14人被裁定罪成，包括何桂藍、陳志全、鄒家成、施德來、何啟明、鄭達鴻、彭卓棋、余慧明、梁國雄、黃碧雲、林卓廷、柯耀林、吳政亨及楊雪盈。李予信及劉偉聰則罪脫。律政司已正式就劉偉聰的無罪裁決提上訴，但沒有就李予信脫罪申請上訴。

法官於判詞指，被告的作為在《港區國安法》實施前固然不屬違法，法庭也不會就該些作為予以懲罰。然而，各被告在國安法實施後仍然沒有退出，法庭可以考慮這些行為，來判斷謀劃的嚴重性，及各被告的參與程度。法庭毋須猜測有關的策劃最終能否成事，但肯定的是，全部參加者都盡了全力，以期計劃得以成功。法官不認同辯方所指，計劃必然會失敗，對於有辯方指，他們不知道此謀劃是不合法，法官亦只接納部分被告確實如此。

法官特別點名戴耀廷及楊岳橋，指他們均有法律背景，仍堅持推動謀劃，其中戴耀廷抱持極端的「攬炒十步曲」想法，不接納兩人以對相關法律無知作為求情因素。根據國安法，被告犯罪嚴重程度可分為3級，屬「首要分子或罪行重大」，可判囚10年以上至終身監禁；「積極參加者」可判囚3年至10年；而「其他參加」者可判囚3年以下或拘役、管制等禁閉式刑罰。法官認為，本案牽涉串謀罪行，相關判刑規限屬參考，並非具約束性，但仍將45名被告歸納為兩個級別，戴耀廷、區諾軒、趙家賢及鍾錦麟是「首要分子」，其餘41人為「積極參加者」。

法官指，戴耀廷不但是謀劃發起人，更協助籌辦初選，屬本案中的主謀。而區諾軒、趙家賢及鍾錦麟屬初選組織者，考慮到各人所扮演的角色及罪責，採納15年監禁為首3人的量刑起點，鍾錦麟則為12年。戴耀廷除認罪外，沒有其他減刑因素，判處入獄10年。

區、趙及鍾協助控方在審訊中作證，分別給予45%至50%刑期扣減。另外，區諾軒甫知道謀劃或違法便選擇退出，同時游說趙家賢退出，故額外減刑5%，判囚6年9個月。

趙家賢過往在公職服務上有貢獻，接納他有良好品格，額外減刑3個月，判囚7年；鍾錦麟亦因公職服務上的貢獻，及對法律無知，額外減刑3個月，判囚6年1個月。

■案件編號：HCCC 69,70/2022

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：