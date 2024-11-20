大學生偕教授母共發論文　獲獎學金惹議

一名浙江大學生近日憑發表論文奪得該校獎學金，惟被揭發其母親兼大學教授為該論文作者之一，引起網民質疑這種發論文方式是否符合學術規範，而該學生又是否應獲發獎學金。涉事學生母親任教的魯東大學學院負責人周一（18日）表示，學院正研究此事。

有網民周日（17日）在小紅書發文稱，浙江大學竺可楨獎學金獲得者、該校環境與資源學院21級本科生宋某某發表的論文《海藻酸鈉接枝聚丙烯酰胺/介孔硅復合水凝膠去除水中亞甲基藍的研究》，第一作者為宋某某本人，其母、現魯東大學化學與材料科學學院教授李某某則為第三作者，而第二作者則是她指導的研究生。貼文提到，疑似宋某某父親宋某曾在一篇論文致謝妻子和女兒宋某某。另外，浙江大學本科招生辦曾向宋某某高中母校煙台一中發出其獲竺可楨獎學金的感謝信。

內媒記者周日電郵李某某欲證實事件，但未獲回覆；周一再聯絡李某某所在的魯東大學辦公室，校方表示不了解此事。浙江大學黨委宣傳部亦指目前不了解情況。魯東大學化學與材料科學學院一名負責人周一回覆內媒稱，學院已關注到此事，將實施調查，肯定會客觀公正對待。