太原8學生釘棍毆同學　警方傳喚涉案者調查

山西省太原市一藝術培訓學校的學生日前在學校與同學口角，遭同學的室友報復，以帶釘的棍毆打至滿身釘孔，目前在醫院接受治療。當地警方周一（18日）表示，已依法傳喚涉案學生接受調查。遇襲男學生的母親表示不願接受調解，希望施暴者能得到嚴懲。

遇襲男學生的母親韓女士周日（17日）表示，其17歲兒子早前在山西孿生藝術培訓學校遭8名學生持釘棍毆打入院。她指出，兒子與一名同學發生口角，原本已調解，但對方同宿舍室友感到不滿，於晚上商量對韓女士的兒子動手。韓女士稱，對方使用帶釘子的棍子毆打兒子，致其頭、臉和頸部遺下釘孔。內媒當日致電涉事學校，工作人員稱學生身體無大礙，學校、警方以及家長正在協商處理。

太原市公安局萬柏林區分局通報，初步查明，上周六（16日）晚，該培訓學校自習課期間，年齡同樣為17歲的學生魏某某和石某某發生口角，經同學勸說平息後，雙方各自回到位於同一樓層的宿舍。周日凌晨零時許，魏某某、王男（18歲）等同宿舍室友找石某某討要說法，其中王某手持廢棄的鐵質畫板支架杆進入石某某宿舍，雙方發生爭執，繼而爆發肢體衝突，造成石某某頭部、頸部受傷。通報稱，石某某目前傷勢和情緒均穩定，案件正在進一步辦理中。