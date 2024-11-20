違國安案續審　黎智英自辯稱不容許《蘋果》提及港獨台獨

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》。法庭早前裁定黎智英面對的3罪均表證成立，案件今日（20日）踏入第93日審訊。黎智英出庭自辯。辯方預計主問需時15日。他穿綠色毛衣及灰紫西裝外套，戴眼鏡及耳機，在證人台宣誓後，以英文作供。

黎智英說，他及《蘋果日報》一向反對暴力。對他來說，台獨和港獨屬陰謀，是個瘋狂的想法，他不容許《蘋果》提及這些事，也不容許支持台獨和港獨的作者參與《蘋果》工作。對於壹傳媒前行政總裁張劍虹供稱，《蘋果》在2014年前多着重娛樂新聞，2014年後變得政治化，黎智英不同意，認為只是當時社運變得活躍，作為傳媒，《蘋果》自然多作報道。黎亦不同意主筆楊清奇（筆名李平）供稱，2018年起，黎變得激進。黎坦言不知道為甚麼楊清奇會有這印象，但承認2014年曾因佔領中環案被捕。

黎智英之後就被控方指稱的國際線作供。針對英國線，黎智英承認認識英國人權組織「香港監察」始創人羅傑斯，曾捐2萬鎊（約值20萬港元）給香港監察。至於英國國會上議院議員奧爾頓（David Alton），黎指，2019年對方來港監察香港區選時，兩人曾見面。就英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）方面，黎坦言沒有讀過對方的文章，每當對方傳來文章，他只會不假思索地，將文章傳給陳沛敏等人。在本案審訊前，他亦從沒聽過對華政策跨國議會聯盟。最後，就「末代港督」彭定康，黎智英承認會定期約他食飯，但一般會有第三者在場，該第三者可能是陳方安生。

針對美國線，黎智英說他支持特朗普，也認同共和黨的政策，但他不曾直接或間接跟特朗普聯絡。2019年，他先後跟美國前副總統彭斯及前國務卿蓬佩奧見面。他承認曾呼籲兩人發聲支持香港，但強調沒有要求兩人針對香港做任何行動，反問自己怎會膽敢這樣做，這超過了他的能力範圍。至於前眾議院議長佩洛西，黎說她是李柱銘「老友」。李曾帶他跟佩洛西見面。會面期間，自己只聆聽，沒有說話。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

本案共涉12名被告，包括「香港故事」成員李宇軒及法律助理陳梓華，該兩人已在2021年8月承認串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。另外，6名前蘋果高層，包括壹傳媒前行政總裁張劍虹、前蘋果副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、兩名主筆馮偉光（筆名盧峯）和楊清奇（筆名李平），則在2022年11月承認串謀勾結外國勢力罪，將待黎智英案審結後進行求情及判刑。上述被告中，李宇軒、陳梓華、張劍虹、陳沛敏和楊清奇先後以從犯證人出庭頂證黎智英。前蘋果高層周達權則以特赦證人身份作證。控方在審訊期間，亦播放多段與案有關的錄影，包括黎智英主持的線上節目「Live Chat With Jimmy Lai」片段來舉證。

案件編號：HCCC 51/2022