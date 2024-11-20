新田科技城前期工程濕地公園設計　申撥減10%　剔除7億展館

發展局就新田科技城前期工程及三寶樹濕地保育公園的設計，向立法會申請撥款，較當局10月向立法會申請約300億港元撥款，減少約30億港元，近10%，包括剔除大型建設計劃展館，在土地平整等方面亦能節省成本。

立法會工務小組將於本月25日召開特別會議，討關有關撥款申請。政府提交立法會的文件指出，在10月諮詢立法會發展事務委員會的約300億港元工程費用，減少了約28.249億港元，現為271.751億港元，預計今年底展開工程，而三寶樹濕地保育公園第一期詳細設計，需花費近8,500萬港元以委聘顧問。

減少工程造價的原因，除了撇除擬議大型建設計劃展館的估計造價約7億港元 (即原本整體造價估算約 2.3 %)外，在工程設計方面，當局決定調整公用設施共同溝的使用範圍，現建議只設置在繁忙路口下，以發揮最大的成本效益， 因 而節省開支約3億港元 (即約1% )。

當局指在參考回標價格後，亦將估計造價調低約18.2 億港元(即約6 .1%)，在這減幅當中， 工地構築物移除及平整工程佔約 7.2億港元(即約2 .4%）、 道 路工程佔約7億港元 (即約2. 3%），而其他工程以及附屬開支和應急費用佔約4億港元 (即約 1. 4%）。

現時新田科技城第一期第一階段工程涉款約271億港元，預計今年底展開工程；另外，三寶樹濕地保育公園第一期詳細設計，需花費近8,500萬港元以委聘顧問。

發展局常任秘書長何珮玲表示，當局在發展北部都會區時會注重城鄉共融，加强鄉村硬件，包括排水排污及道路網絡等方面建設；亦會研究保留鄉村風貌和特色，發展鄉村生態旅遊。

當局在10月向立法會提交文件，指前期工程涉及平整約43公頃創科土地，佔新創科用地總發展面積約兩成，計劃今年年底展開，目標在2026年底提供首批土地。另外，當局會在新田站附近平整土地，興建公營房屋和專用安置屋邨，涉及5,500至6,000個單位，預計首批居民可在2031年起入伙。當局亦預留8.5公頃土地作物流、儲物和工場用途，可發展多層現代產業大廈；並改造棕地，綜合發展綠色休憩用地。