過去10年59嬰兒性別不明　性小眾熱線6年收20求助電話

不時有工作坊講及性小眾遇到的問題及處理方法。

外界愈來愈關注性小眾的權益如何受到保障。醫院管理局提交的數據顯示，過去10年被判斷性別不明及假兩性畸形的初生嬰兒共59人，當局指支援性小眾的熱線自2018年以來處理約20名雙性人的來電，並為其提供情緒支援及輔導服務。

當局回覆議員江玉歡的書面提問，除提供相關的收據外，又指醫管局的就的跨專業團隊會與該嬰兒家長商討以及評估該嬰兒日後的性別及性功能發展，團隊會在家長同意下採取符合嬰兒的最佳利益的治療方式。

就保障雙性人醫療權益方面，政府已向衞生署及醫管局相關醫護人員提供對處理性小眾敏感度的培訓資料，從而提高他們對包括雙性人及雙性兒童在內性小眾的認識及處理技巧。

在保障免受歧視方面，當局指政府一直透過公眾教育加深社會大眾對性小眾的認知，包括透過宣傳短片及海報向社會推廣「不歧視、多包容」的訊息，亦透過平等機會(性傾向)資助計劃資助項目和活動，加深大眾對性小眾的認知，例如資助機構編制指引，制訂媒體在採訪性小眾或作相關報道時應注意的事項，避免社會大眾對性小眾產生誤解。

政府亦資助東華三院營運支援性小眾電話熱線「同·一線」，為性小眾及其家人提供支援、輔導和轉介服務。自2018年以來，該熱線曾處理約20名雙性人的來電，並為其提供情緒支援及輔導服務，以及在有需要時將個案轉介醫管局、社會福利署及其他社會服務機構以提供更適切的服務。