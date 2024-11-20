議員批科研與市場需求不匹配　大學創科成果落地難推廣

政府早前提出「政、產、學、研、投」緊密協作，但有議員指科研與市場需求不匹配，市場對科研成果了解和認知不足，亦有議員認為本港大學創科成果落地難以作推廣及國際化。當局回應指會本港大學已有相關平台，會協助他們把聲音擴大，再次指出科研成果須耐心投資，不會即時有成果。

議員廖長江今日(20日)在立法會口頭質詢，建議當局考慮牽頭與大專院校、科研機構及創科業界共同建立一個全港性的科研成果轉化線上平台和資料庫，並探討與內地及海外相關平台對接，協助科研成果轉化。他又問及除了提高科研團隊或發明者知識產權利益分成之外，會否借鑑廣東省做法探討進一步加強對科研人員及團隊的激勵。

他又指外地成功例子在於有高度市場化及專業化的轉化機構或經理人，期望當局引進。另一議員郭玲麗亦關注相關產學研推廣，指出本港有5間世界百強大學，但普遍難以將科研成果推廣及國際化，又建議政府參考理大做法真正做到產學研結合。

創新科技及工業局局長孫東回應稱，相關網站有展示12間大學及公營研究機構、28間InnoHK投資的實驗室等，超過560間機構，指有興趣的投資者可以聯絡他們合作商品化。另外政府相關基金亦會將每年資助額增至1,600萬港元，提升8大的技術轉移處的轉化效

能及協助開發產品，

就推廣科研，議員蘇長荣建議在北都設立創科成果創意交易市場，匯聚創新科技在港交易轉化。另一議員鄧飛則期望當局設立知識產業交易平台，認為由連帶經濟作用。孫東指出現時本港大學有相關平台，政府會協助他們擴大聲音讓投資者找到。他再次強調創科投資與一般投資不同，不是付款就能拿商品，指出投資不由地有成果、研發數年後有可能變成全新的東西。

孫東又指政府的工作是要明確表明立場校對出措施，政府施政方針亦有相關工作。他表示本港同時亦是世貿成員，須遵守相關採購原則，在公平公開公正、不違反相關原則的情況下，會使用本地初創產品。他又表示政府數字政策辦公室亦會提供利用科技優化方案及城市；機電署亦有相關平台發布成果。