內媒揭偷拍鏡頭可訂製　店家邊警示邊宣傳

內地多地今年以來爆出酒店、民宿偷拍事件，外界關注個人私隱保護問題，質問為何偷拍屢禁不止。內媒周二（19日）調查報道指，這些毫米級攝像鏡頭隨便可買，「偷拍神器」甚至可訂製，網店標註「請勿做違法用途」警示語的同時，卻以「安裝不顯眼」等字眼作宣傳。

內媒調查發現，攝像鏡頭偷拍已形成「生產、銷售、安裝、盜攝、交易」的黑色產業鏈，各個環節亂象頻發，一些人更以此牟取非法利益。作為鏈條的源頭，獲取一台微型攝像鏡頭並非難事。在一些電商平台、社交軟件上搜索「針孔攝像頭」、「偷拍」等詞條會被直接屏蔽，但搜索「取證神器」、「微型探頭」等其他更隱晦的關鍵詞，仍可顯示相關產品的連結。

這些產品的介紹頁面警告「請勿做違法用途」，仍以「安裝不顯眼」、「找得到，我吃掉」、「超清錄像、看清人臉、超長待機」、「無燈錄像、不閃光」等宣傳語暗示，甚至註明「保密發貨」。有曾經營攝像鏡頭生意的店主直言，不會詢問買家的用途，但根據對方要求和描述，也能猜到不少人是為了偷拍使用。他又指，不只是擔心銷售時會被查處，更擔心買家從事不法活動，被警方追查後牽連自己。