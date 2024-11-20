國際趨勢停止再生能源津貼　政府：延長上網電價計劃機會不大

為推廣再生能源，政府於2018年與兩間電力公司引入上網電價計劃，以鼓勵市民在處所安裝太陽能發電系統。議員劉國勳今日(20日)在立法會提出口頭質詢，指投資太陽能系統的回本期最少6至7年，然而該計劃將於9年後完結，關注政府會否考慮延長計劃，政府回應指鑑於內地和國際間的趨勢，是逐步減少及停止對可再生能源的津貼，故此當管制協議於2033年屆滿以後延續的機會不大。

環境及生態局局長謝展寰回應指，政府和兩電力公司在2018年推出上網電價計劃，計劃推出後中電和港燈，截至2024年9月已批核約26,000個申請，估計每年可分別為中電和港燈生產大約是3.99億和0.15億度電，佔兩間電力公司的發電燃料組合大約是0.85%和0.03%，足以應付126,000個家庭需要。他指政府有信心在2035年實現以太陽能滿足香港大約是1到2%電力需求的目標。

謝續指，根據兩電力公司同政府簽訂的管制計劃協議，其有效期到2033年的12月31日為止，參與上網電價計劃的可再生能源系統可以在整個項目使用期內獲取上網電價，直至協議屆滿當日。香港上網電價不但維持到2033年，現時價格是每度電4至2.5元，是現時世上類似計劃中最具吸引力的。鑑於內地和國際間的趨勢，是逐步減少及停止對可再生能源的津貼，故此當管制協議於2033年屆滿以後延續的機會不大，亦不打算修改放寬村屋天台裝設太陽能發電系統的高度限制。

劉國勳指電力公司剛公布明年會繼續加電費，沒理由不調升市民的上網電價，化追問當局政府會否促請兩電力公司檢討計劃增加上網電費。

謝回應指上網電價計劃是以津貼方式鼓勵安裝太陽能或可再生能源系統，但有關係統的技術漸趨成熟，價格也不斷下降，所以各地方都減少台停止有關津貼。香港的可再生能源佔比低，原因不是很少人用，而是地方面積太過細，很難發展具規模的太陽能系統，所以政府只訂立2%的目標，隨着太陽能系統價格下調，香港是沒條件增加有關方面的津貼。