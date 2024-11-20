單車意外3年22人死亡　60%沒戴頭盔　議員斥政府立法一拖再拖

自外賣平台興起以來，經常出現有外賣員駕駛單車在行人路行駛或衝紅燈，險象環生。運輸及物流局局長林世雄向立法會交代2021至2023年有703人因單車交通意外重傷；22人死亡，當中60%沒戴頭盔。當局計劃2025年就強制佩戴頭盔修例，被議員質疑一拖再拖。

議員林哲玄今日(20日)在立法會上口頭質詢有關涉及單車的意外的數字，林世雄指70%死亡個案涉及碰撞，相關意外總數字由2019年的約1,700宗，急升至2021年的約3,000宗，但近年回落至去年的約2,000宗，今年首10個月有約1,500宗。他指當局2022年7月起就強制佩戴頭盔研究修例，但目前世界各地就是否所有地點均須佩戴頭盔、適用年齡均有分歧，亦有收到本地持份者建議。

林哲玄指當局曾期望2023年修例，後來改為2024年，現時進一步推遲至2025年。他指現時每年均有2,000宗意外、逾百人死亡，而佩戴頭盔能有效減少70%腦部受傷機會。另一議員劉智鵬問及林世雄講述意外宗數回落至約2,000宗時，當局是否有可接受或「歡迎」的意外數字。林世雄回應指交代數字只是事實陳述，任何一宗意外都不會接受，承認現時立法時間長。

林哲玄又關注有外賣員駕駛機動單車是不佩戴頭盔，衝紅燈、剷上行人路、逆線行駛，林世雄則指有就駕駛電動可移動工具向外賣平台提供宣傳及教育。議員楊永杰進一步指有外賣員亂泊單車影響衞生，期望有相關發牌制度，另一議員李振強亦指現有相關登記制度，讓踩單車人士在網上學習道路使用者守則。

林世雄表示，現時發牌不可行，指汽車能透過底盤號碼認證，但本港單車沒有。但他指現時有要求踩單車人士遵守守則，認證交通或道路標記，穿着鮮色衣服或反光帶之類讓人看見的服飾。他認同網上學習的建議，未來亦會使用遊戲等軟性方式宣傳及教育。