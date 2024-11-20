2元乘車5年開支增3倍至40億　當局重申無意取消優惠

政府正檢視2元乘車優惠計劃的運作模式，有議員關注計劃的實施詳情及檢視結果。勞工及福利局透露，2元乘車優惠經常開支佔每年政府經營開支，由5年前的0.2%增至0.7%，而向各公共交通營辦商發的開支亦大增3倍至近40億港元。勞福局又指，政府去年中加強打擊違規使用2元乘車優惠，惟僅7宗涉嫌違規個案被執法部門立案調查，其中僅2宗成功檢控。勞福局重申，無意取消計劃或改變現時受惠的組群。

勞福局局長孫玉菡回覆立法會議員管浩鳴書面質詢指，2元乘車優惠計劃經常開支佔每年政府經營開支的比例，從2019至22年度的0.2%，攀升至2023至24年度、即上年度的0.7%，而實際支出亦由約12.7億港元攀升至約40億港元，上升近3倍；其中對港鐵及專營巴士發還的金額最多，以上年度為例，分別為約15.3億港元及15.4億港元，其後從多至少排列，依次為專線小巴、紅色小巴、渡輪、居民巴士、街渡及電車。

為打擊不合資格人士違規使用2元乘車優惠，運輸署由去年6月起加強執法工作。截至今年10月底，7宗涉嫌違規個案被執法部門立案調查，當中2宗個案成功檢控，其中一宗涉案乘客被罰款約1.4萬港元及須補繳少付車資約2,000港元；另一宗涉案乘客兩項有關偽造帳目的罪名成立，被判120小時社會服務令，另被罰款約5,800港元及須補繳少付車資共約620港元。另外2宗已完成調查，執法部門未有足夠證據對懷疑違規者作出檢控；其餘3宗則警方仍在調查中。港鐵公司在同期的執法行動中，共向約9,680名違規使用2元優惠人士收取附加費。

被問到當局會否考慮在與公共交通營辦商更新有關協議時，要求加入共同分擔長者車費優惠以履行企業社會責任的條款。運輸及物流局和運輸署指，現時大部分公共交通營辦商，包括港鐵、專營巴士、電車及渡輪等，已自願為相當部分的長者合資格車程提供票價優惠，主要包括向65歲或以上長者提供約半價票價優惠，而港鐵每星期均有最少2日，自行向持有樂悠咭的65歲或以上長者提供2元優惠。營辦商自行給予長者的票價優惠，政府不會發還，換言之他們已經承擔了2元優惠計劃下大部分65歲或以上長者的票價差額。

孫玉菡表示，今年度《財政預算案》宣布檢視2元優惠計劃的運作模式，目的是維持計劃的財政可持續性。政府會在檢討中考慮不同方案對控制開支增長的效益，以及該些方案是否實際可行等因素，並適時公布檢討結果及建議。他重申，無意取消計劃或改變現時受惠的組群，政府已表明會維持二元優惠計劃的政策原意，鼓勵受惠者出行，從而建立關愛共融社會。