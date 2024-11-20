涉清洗販毒案犯罪得益　海關拘4本地男女

香港海關根據一宗於今年年中偵破的毒品案件作跟進調查，於昨日(19日)成功偵破一宗涉及處理販罪得益的懷疑清洗黑錢案，涉款約5,300萬港元。2名本地女子及2名本地男子懷疑涉案被捕，他們年齡介乎23至41歲。

案發今年6月，海關偵破一宗涉及約2,800萬港元的毒品案件，拘捕懷疑涉案的兩名本地女子及一名本地男子(23至25歲)。海關人員隨即展開財富調查，經資金流向分析後，發現該三名被捕人士的個人銀行帳戶，於2021年1月至2024年6月期間，有大量懷疑涉及犯罪得益的可疑交易。同時，調查亦發現一名41歲本地男子涉嫌收取該些懷疑犯罪得益，並在上述期間處理大量不明來歷款項。4名被捕人士處理的可疑交易涉款共約5,300萬港元。

經進一步調查後，海關昨日根據《有組織及嚴重罪行條例》，以「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名拘捕該名41歲男子，並搜查他位於西灣河的住所，期間檢取了2部手提電話及一批銀行帳戶文件。同日，海關人員再以洗黑錢罪名拘捕因有關販毒案件而正被還押的3名被捕男女，他們現繼續被還押，而該名41歲被捕男子則獲准保釋候查。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。