全運會公路單車測試賽11.24舉辦　港珠澳大橋將臨時封路

第15屆全運會公路單車測試賽下周日(24日)舉行，港珠澳大橋屆時將會採取交通管制，旅客出入境及車輛通關均會受影響。全運會統籌辦公室今日(20日)表示，香港市民屆時可前往香港段觀賽，惟場地有限僅能容納數百人，將採取先到先得方式入場。

全國運動會香港賽區統籌辦公室主任楊德強預計，車隊在香港段的比賽時間會在當日的上午10時30分至11時50分。由於比賽需要，當日大橋珠海和澳門往香港方向會在早上9時30分至中午12時30分實施臨時管控措施，而由香港前往澳門和珠海方向則會在上午7時30分至下午3時30分實施臨時管控措施。

楊德強續指，臨時管控期間，將會禁止所有車輛使用大橋，期間出入境服務亦會有特別安排。市民若想在管控實施之前經大橋通關，需要在清晨6時30分之前抵達大橋旅檢大樓或車輛通關廣場，同時，當日大橋的公共交通服務亦會在比賽期間暫停營運。

執法部門亦會在比賽期間實施交通管制。執法部門指，當日清晨6時30分至下午2時30分，順朗路來回方向將封閉。而北大嶼山公路、竹蒿公路、神奇道及幻想道將會採取滾動式臨時交通管制。執法部門預計，屆時市民經北大嶼山公路前往機場需時預計增加30分鐘。而交通則預計在當日下午3時30分逐步恢復正常。

此外，運輸署首席運輸主任王伯健表示，當日比賽前往珠海或澳門的金巴尾班車將會在早上7時30分開出，而對向往香港方向的尾班車則會在早上8時30分開出。預計服務在下午12時30分恢復。

此次男子組個人公路單車賽將在24日早上9時開始至下午2時30分結束，此次比賽亦是本港首次於大橋舉行的公路單車賽，比賽會跨香港、澳門和珠海三地，將從珠海博物館出發經澳門跨越港珠澳大橋進入香港，然後沿北大嶼山公路再經香港迪士尼後折返，全長230公里。