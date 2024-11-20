香港時裝薈開纙　頭炮本地設計工裝　飛走「核突」

政府提出把香港時裝周恒常化。「香港時裝薈」今日(20)首日展開，將設9大重點活動，今天是工裝會動。紡織及製衣界議員陳祖恒表示，接下來會有其他時裝活動讓海外人士了解，為何本港在國際層面上是一個時裝中心，對外宣傳時裝故事。

陳祖恒指活動由知專設計學院主辦，以「引領工裝美學」為題，期望推廣工裝設計。他展示了一件由香港設計師設計、曾打入巴黎時裝周的外套。他指工作上有需要好看而有功能性的工作服，以往有「核突」的感覺，但現時加入創新科技元素，期望有更多好的本地設計師能多做一步。他續稱，除了一般時裝，做的好的工作服亦是有前途、有需要，又舉例紀律部隊或巴士公司職員之類的團隊均需要工作服。

對於未來的活動，他指有更多公眾參與活動，例如市集、未來的上海灘30周年展覽，以及一個高級定制展覽。他表示，今年時裝會是第一屆亦都重要開始啦，來年期望作不同時段和政府合作更多推動時裝。

在推動設計產品落地方面，他指雖然其設計貴，但設計師和公司討論目標價錢，但當推動時會將最好的元素加入。