引用次數排名全球前1%　嶺大兩學者膺全球最高獲徵引研究人員

科睿唯安(Clarivate)最新公布的2024年度「全球最高獲徵引研究人員」，嶺南大學副校長(研究及創新)和唐天燊機器學習講座教授姚新，以及協理副校長(策略型研究)、數據科學學院署理院長、研究生院院長、利榮康計算智能學講座教授鄺得互晉身本年度名單當中，二人多篇論文被高度引用，過去十年間按學科領域和出版年份計算，均位列引用次數排名全球前百分之一。

姚新專注研究人工智能、機器學習、演化計算、智能優化等學術領域，他於2016年、2020年、2022年及2023年均入選「全球最高獲徵引研究人員」，其參與著作論文的谷歌學術總引用超過79,500次；鄺得互則在進化演算法、人工智能解決方案等領域鑽研多年，先後於2022年及2023年獲選「全球最高獲徵引研究人員」，所領導研發以AI技術增強低亮度環境的影像質素，早前在第49屆日內瓦國際發明展榮膺銀獎。

嶺大校長及韋基球數據科學講座教授秦泗釗指是次殊榮反映嶺大在創新科技領域的學術成果具有廣泛影響力，而截至今年11月，嶺大已透過「嶺大60全球學者招募」引入17位高水平學術人才。大學未來仍有很大發展空間，將會充分利用國際化的優勢持續追求學術卓越，推動更多高層次的科研合作，並會達成在全球招募60名一流學者加盟的目標。