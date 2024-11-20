19歲女租荃灣單位闢毒倉賺報酬　檢值45萬元貨包括「太空油」　

為打擊吸食或販賣「太空油」，執法部門於10月1日至今日(11月20日)展開反毒品行動，其中葵青區執法部門以「販賣危險藥物」、「吸食、管有危險藥物」及「非法售賣第1部毒藥」等罪名拘捕17人(15至52歲)，當中13人為學生，並檢獲633支依托咪酯（俗稱「太空油」的第1部毒藥），估計市值約20萬港元。

其中在昨日(19日)，警員根據情報分析，掩至荃灣荃景圍一住宅單位外埋伏，期間截查並拘捕一名從單位離開的姓蔡(19歲)女子，並在屋內檢獲約282克懷疑可卡因、約317克懷疑氯胺酮(俗稱K仔)及323支太空油，總市值約45萬港元。蔡女涉嫌「販運危險藥物」及「非法售賣第1部毒藥」，現正被扣留調查。

執法部門初步調查得知，疑犯以月租1.2萬港元租住有關單位販毒，該毒品儲存倉已運作約2星期，相信有人被販毒集團透過通訊軟件招攬及用金錢利誘，鋌而走險參與毒品倉的管理營運，估計每月收取大約8萬港元，並獲得部分毒品作為報酬。

執法部門提醒市民，太空油是毒販巧立名目推出的產物，太空油貌似煙油，除了依托咪酯這種受管制的成分外，亦可能混有其他毒品，包括大麻、冰毒和K仔等，損害吸食者的身心健康，包括令人上癮、失憶、抽搐、昏迷甚至死亡。