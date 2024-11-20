勃利縣部署應對東北虎過境　專家料來自俄羅斯

黑龍江省七台河市勃利縣周一（18日）有兩隻老虎闖入村，咬傷一名男村民的手臂，現場工作人員攜帶紅外熱成像儀、無人機等設備排查虎蹤，尚未能確定老虎是否已離開涉事區域。省林草局周二（19日）召開東北虎保護工作視像會議，部署應對東北虎過境事件，如確認為野生東北虎肇事，將立即啟動保險理賠程序。有專家分析指，肇事老虎可能以前從俄羅斯進入黑龍江。

視像會議聽取了勃利縣關於此次東北虎過境相關情況匯報，國家林草局貓科動物研究中心專家從防範措施、訊息管理、建立應急救護長效機制等方面，對東北虎豹危害衝突風險防範進行專題培訓，並研判分析東北虎的分布和活動規律。勃利縣林草局表示，將吸取培訓中的經驗做法，在布控防範和輿論宣傳上再加力，增強應急處突能力，切實開展好此次東北虎過境防範和野生動物保護工作。

中科院動物研究所研究員張健旭受訪指出，黑龍江野生老虎數量逐漸增加，隨之帶來活動範圍的擴張，冬天缺少吃的到處游蕩，就可能出現進村子覓食的情況。根據北京師範大學監測，佳木斯、牡丹江靠近邊境的區域，野生老虎數量不斷增加，包括從俄羅斯進入中國，從邊境附近逐漸擴展活動範圍。他認為，這次傷人的東北虎不一定是現在入境，也可能是以前從俄羅斯過來，逐漸進入勃利縣境內，數量增加期間總有逐漸往別處走的。