有關電子廢物處理草案獲通過　設半年適應期　議員憂欠回收意識

立法會今日(20日)三讀通過《2024年廢物處置(修訂)條例草案》。有議員憂電子廢物大增，促當局方加強宣傳和提供更多誘因，讓市民把電子廢物拿到回收點。當局指有半年的適應期，酌情處理違規個案，並會製作懶人包及加強宣傳。

今次修例旨在符合和實施《巴塞爾公約》的2022年修正案，與內地同步於明年1月1日開始，把所有的電器和電子產品的廢物納入公約的規管範圍，日後包括廢棄的固網電話、遙控器、電風扇等都會納入受規管的電器和電子廢物的名單當中。電器和電子廢物輸入和輸出香港均需署長發出的許可證。

議員周文港指2022年本港廢電器和電子產品的回收量和棄置量，分別是4.8萬公噸以至1.6萬公噸；2023年本港的電器和電子廢物的進出口量分別是20公噸和530公噸，本港須着手源頭減廢，增加回收量，提升自己處理電子廢物的能力，建議條例實施之後首半年設適應期，期間環保署可以按情況實施酌情權，相關企業若果只是做漏一些行政程序，可以予機會，但適應期過後則必須即時做出檢控；其次是增加投資興建環保處理設施，逐步提升公眾和業界對於回收廢物處理的意識、能力和效率。

他續指公眾對於電子垃圾仍停留在四電一腦的概念，敦促局方加強宣傳和提供更多誘因，讓市民把電子廢物拿到回收點，並且相應增加基層回收設施承載能力，方可切實降低香港電子廢物的目標。

另一議員謝偉銓指香港都有不少洋垃圾，當中有些是從外國經香港非法轉口到內地，也有從內地轉口到第三世界國家，然而不知何故途中遺在香港，並棄置了在新界一些棕地，一直沒人去認領，更沒人去處理，對自然環境和公眾的衞生造成損害的，他望政府可以加強有關這方面的執管工作，善用科技和數據，找出找出可疑的貨物進出口，避免香港成為棄置廢電子產品和其他洋垃圾的中轉站或終點。

環境及生態局局長謝展寰表示，新修訂的條例確保越境轉移的電子廢物能在進口國獲得妥善處理，保護其環境及公眾健康，修訂條例只會限制電子廢物的進出口，不會影響市民的日常生活，環保署會以明年1月1月至6月30日作為適應期酌情處理違規個案。他說環保署將製作懶人包，亦會走訪本港電子廢物回收設施。至於未涵蓋在四電一腦的電子產品，他指可在綠在區區回收。