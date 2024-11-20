房委會年終結餘約712.66億元　運作盈餘較去年度大增近倍

香港房屋委員會公布最新2023/24年度年報及財務報表。截至今年3月，房委會的收入(包括租金、售樓、投資等)約510.48億港元，開支約為341.81億港元，運作盈餘較去年度大增約79.18億港元，幾乎是去年運作盈餘的一倍。資金管理帳目方面，房委會的現金及投資結餘為712.66億港元。房委會資金在2023/24年度的整體回報率為5.7%。

房委會的現金及投資結餘為712.66億港元，較上年度的609.19億港元大增103.47億港元；資金管理帳目盈餘亦同樣較上年度增加，本年度約為38.57億港元，比去年度的13.16億增加逾倍，大升25.41億港元。房委會在今年度的資金整體回報率也比上年度的2.4%為高，有5.7%。

財務小組委員會及轄下資金管理附屬小組委員會主席麥萃才在年報表示，資金管理附屬小組委員會將繼續每季召開會議，密切監察房委會的資金管理操作，包括房委會基金經理於房委會股票組合方面的表現；以總值計，外匯基金存款仍是房委會最大的資產類別。他又稱，內部投資組合主要是本地銀行定期存款，用以應付日常的現金流量需求，包括支付建築工程合約費用。在本地和環球市場動盪的投資環境下，股票基金經理按照房委會審慎的投資策略，取得較市場基準為高的合理回報，確保流動資金充裕，以應付房委會的運作需要。