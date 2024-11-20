首幅高端物流設施用地本月初招標　選址青衣總面積4.4公頃

政府於去年公布《現代物流發展行動綱領》，提出在2027年前推出4幅具發展潛力的物流用地，供業界發展多層式現代高端物流設施。有議員關注相關進度。運輸及物流局表示，首幅位於青衣的物流用地已於本月8日公開招標，該地塊總面積約4.4公頃，可提供的總樓面面積約22.8平方米；餘下3幅相關物流用地總面積由3.8至6.3公頃不等。政府會密切留意市場情況，按計劃適時推出餘下3幅物流用地。

運流局表示，政府長遠會在新發展區的預留物流用地，打造不同功能的現代物流圈，藉此發揮群聚效應，增加物流業的營運效率，從而促進智慧物流在香港的持續發展。當局會以洪水橋／廈村新發展區預留作現代物流發展的土地，作為發展現代物流圈的試點，而相關的規劃研究正在進行，預計明年公布有關研究結果。

對於經營模式並不適合在現代物流設施運作的物流業經營者，運流局稱，政府一直努力回應業界的關注。一方面，在葵青貨櫃碼頭附近及洪水橋／廈村新發展區提供碼頭後勤用地，以支持包括貨櫃存放等物流作業。另一方面，在規劃北部都會區時，政府亦會在適合地點預留可用作露天貯物的用地。當局續稱，會繼續與業界保持緊密溝通，務求適時推出合適的物流用地。