羅健熙涉理大外集結脫罪　上訴庭決定押後再判

2019年11月18日，有市民發起到尖沙咀「營救」香港理工大學內的示威者，其後多人被捕。民主黨主席羅健熙亦被指參與當中的非法集結，惟經審訊後，被裁定非法集結罪不成立。律政司不服裁決，以案件呈述方式提上訴，案件今日(19日)於高院上訴庭處理。律政司一方指，不論羅健熙當時是否為提高知名度及囤積政治本錢而到場，但證據足以顯示羅有參與非法集結。上訴庭最終決定押後頒布判決。

本案上訴方為律政司，答辯人為羅健熙(40歲)。本案除羅健熙外，另外亦涉9名被告，他們均被控一項非法集結罪，指他們於2019年11月11日，在尖沙咀科學館廣場一帶參與非法集結。其中5人承認控罪，分別被判監14至18個月及被判入更生中心。其餘4人經審訊後被定罪，判囚15至24個月。

就本宗上訴案，上訴方指原審法官練錦鴻錯誤應用終院案例，而錯誤考慮羅當時具有額外目的，而裁定羅無罪。上訴方指單靠環境證供，足以裁定羅罪成，包括他2次站在示威者前方，而當時示威者正在叫囂、築起傘陣，但他不理勸喻，仍在場逗留約40分鐘，號召及鼓勵其他示威者。羅的代表律師則指原審引用終院案例時沒有偏離原則，而羅到場有可能是出於政治動機，他到場參與非法集結並非唯一合理推論。

案件編號：CACC 217/2022