中老年上網有助精神健康　研究揭做「網民」較少抑鬱

中老年人社交減少，情緒難免受壓抑，原來化身「網民」或有助改善其精神健康。香港大學李嘉誠醫學院藥理及藥劑學系的研究團隊，通過分析23個中高收入國家如美國、英國、和中國，合共超過8.7萬名50歲或以上的中老年人，結果發現較常上網的人士較少出現抑鬱症狀，生活滿意度較高，且自評健康狀況亦較佳。

研究團隊表示，中老年人精神健康問題是全球關注的公共健康議題，2019年的全球疾病負擔、傷害和風險因素研究中指出，約14%的55歲或以上人士曾患有精神障礙。而今次的研究結果就反映，使用互聯網或能有效解決精神健康問題，尤其在不容易獲得專業精神健康服務的中等收入國家，例如中國內地。

團隊又指出，互聯網提供如網上購物、在線學習、社交網絡和健康資訊等資源，有助中老年人與外界保持聯繫和交流。不過團體亦強調，沒有一個方案能適合所有地方，真正設計精神健康計劃時需考慮每個人的遺傳、社會背景和行為因素等。

領導研究的港大醫學院藥理及藥劑學系和港大同心基金數據科學研究院教授張清鵬表示，長者往往因行動不便令其活動受限，而使用互聯網則能為他們提供一個有效獲取資訊、社交和娛樂的渠道，助他們減少孤獨感，對他們的精神健康帶來積極影響。