庭上明言與張劍虹不是朋友　黎智英否認曾指示「好似照原來咁做」

壹傳媒黎智英今日(20日)首度就其面對的勾結外國控罪出庭自辯。黎智英形容自己是商人兼社運人士，指自己雖然性格或許強勢，但管理上則非強勢。黎在庭上明言，跟《蘋果日報》高層張劍虹不是朋友，兩人只談工作，不談私事。庭上黎智英連番反駁張劍虹的說法，包括否認曾在還押期間向張劍虹說「好似照原來咁做」。

辯方今午就《蘋果》運作提問。壹傳媒前行政總裁張劍虹在審訊期間指，張無權向黎智英說不，前蘋果副社長陳沛敏則形容黎為強勢的人。黎智英今日表示，不明白為何張劍虹會這樣說，稱自己不常給予指示，一般只會禮貌地問可不可以這樣做，如果對方拒絕，他不會再跟進。黎形容自己或許性格較強勢，但不認為管理上屬強勢。

黎智英坦言，陳沛敏是他的朋友，張劍虹則是個可信的同事，但不是朋友，兩人從不講私事，亦甚少「撐枱腳」食飯。此外，張劍虹供稱，2020年12月還押期間，黎智英曾經指示張「唔使怕，繼續做啦，好似照原來咁做」。黎智英說或許說過首兩句，但否認講過「好似照原來咁做」，形容倘若他這樣說，無疑叫張自殺，因為國安法已實施。黎也否認曾跟張劍虹談及美軍前副參謀長基恩(Jack Keane)參與其Twitter(現稱X)節目的事。至於楊清奇，黎說跟他不是常常見面。

另外，就着「飯盒會」，黎智英表示，「飯盒會」內容主要圍繞業務發展，包括如何把紙媒轉型做網上媒體，而非關於下達編採指示。黎亦否認自己有任何政治企圖，或想透過《蘋果》荼毒大眾。辯方展示一則由黎智英傳送的WhatsApp訊息，顯示黎曾說「請國際組同事不要跟紐約時報及CNN針對川普(特朗普)，我們蘋果要靠川普保命，這樣做不太好」。黎智英指，這是提議而非指示，謂他希望特朗普「做啲嘢」阻止國安法實施。不過，他不知道特朗普會推出甚麼具體措施，他也不會去猜度。黎認為，國安法會影響《蘋果》的獨立運作，直言之後發生的事證明他是對的。辯方大狀此時提醒他，這是個有關政治的審訊，但不是政治審訊。