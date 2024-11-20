全港路邊欄杆總長1600公里　每年安裝更換費每米600元

截至今年10月，全港由運輸署及路政署分別負責管理及維修保養的公共道路路旁欄杆的總長度約為1,600公里。有議員關注路邊欄杆的安裝及維修費用。運輸及物流局表示，過去3年，路政署用於安裝及更換各類路旁欄杆的平均開支每年約為每米600港元，又指路邊欄杆一般可使用數十年以上，惟未有透露每年的維修開支。

運流局表示，截至今年10月，全港由運輸署及路政署分別負責管理及維修保養的公共道路路旁欄杆的總長度約為1,600公里，當中又以元朗區的路邊欄杆總長度最高，達208.8公里。過去3年，即2021至2023年，路政署用於安裝及更換各類路旁欄杆的平均開支約為每米600港元，當中包括物料及人工等相關費用。至於欄杆維修工作的支出，則包括在日常道路維修的開支中，路政署並沒有備存每類欄杆日常維修支出的分項數字。

當局又指，路政署轄下的路旁欄杆主要是由鍍鋅鋼材鑄造，除了因交通意外碰撞或人為不當使用路旁欄杆作承力點等異常情況而出現損壞，一般可使用數十年以上。路政署會定期巡查轄下公共道路和附屬道路設施，當中包括確保欄杆處於良好狀態，例如鋼材沒有生銹和螺絲沒有鬆脫等。若路政署在定期巡查發現或接獲報告指路旁欄杆出現耗損或損壞，會盡快安排承建商進行維修或作更換。

被問到隨着香港邁向智慧交通管理，政府會否適時檢討每個路段欄杆的原有功能，運流局指，現時運輸署採取「最低限度方式」設置行人欄杆，旨在移除無助推展提升行人環境易行度政策的多餘欄杆及減少街道障礙物，以騰出更多行人路空間予行人使用。運輸署會適時檢視轄下的行人欄杆，包括欄杆的功能、現行的指引、地點的意外紀錄、公眾的意見等，以判斷應保留、移除或更換有關欄杆。