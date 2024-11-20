河套園區首階段最快年底落成　政府指次階段建設可適當留白

港府今日(20日)發布河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要，創新科技及工業局局長孫東在發布會中公布了河套香港園區的建設計劃以及4大發展方向。同時，亦針對屆時兩地的人員往來以及無人貨物運輸作出了規劃。不過孫東也指出，不需急於將第二階段規劃的很詳細，需要適當「留白」以應對之後的發展。

對於河套香港園區的4大發展方向，孫東表示，國家在《深圳園區規劃》中明確了河套合作區的3大定位，即深港科技創新開放合作先導區，國際先進科技創新規則試驗區，以及粵港澳大灣區中試轉化集聚區，並要求在2035年全面形成協同創新發展格局，使河套合作區成為世界級的科研樞紐。基於3大定位，港府建議以4大方向推進河套香港園區發展，包括打造世界級產學研平台、建設具國際競爭力的產業中試轉化基地、匯聚世界創科資源以及開闢制度與政策創新的試驗田。

屆時兩地人員勢必有頻繁的往返及交流，孫東表示，河套合作區將以「一區兩園」的模式運作，日後將有科研人員頻繁往返兩地園區，未來也有必要採用創新的通關模式以實現「無感通關」。不過孫東也補充道，這一口岸並不是對所有人開放，主要是針對兩個園區間的工作人員，同時，只要是過了深圳河即屬香港區域，人員若來到香港一側則不受限制可前往全港各地，而逗留時間也依據本港相關法律執行。

政府亦正探討在港深兩地園區內利用無人機低空運輸貨物。港方曾在8月份的會議中向深圳方面提出該提案，深圳方面對此也給出了積極的回應。孫東指，目前正在興建的五幢大樓樓頂也將協商建設無人機的起降平台。而對於無人機的航線、種類、有關條例及貨物清關程式將在之後具體研究。

另外，對於河套香港園區的建設，第一階段總樓面面積將達100萬平方米。孫東表示，第一階段的建設將在2024年底起陸續完工，包括寫字樓、乾實驗室、濕實驗室及人才公寓。當中，濕實驗室及先進製造面積將達52萬平方米，乾實驗室及辦公室則為22萬平方米。對於第二階段的建設，孫東指，不必急於規劃太詳細，目前科技發展日新月異，可以適當給未來的特區政府「留白留玉」以應對日後發展。