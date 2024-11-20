當局巡46間學校飯商全數通過檢測　定期商討確保達營養要求

本港學校午餐飯盒常被詬病口味欠佳，去年更爆出疑進食午餐飯盒後食物中毒。議員林琳關注當局會否加強對飯盒供應商的監管，以及針對相關衞生標準進行更加嚴格的檢測，以確保飯盒新鮮與衞生，以及口味欠佳、營養不足等問題。本港衞生官員表示，食環署在2024年7月至10月已巡查全港全部46間供應學校午膳的持牌食物製造廠，食安中心並已從供應學校午膳的持牌食物製造廠抽取逾130個飯盒樣本，全部樣本均通過檢測。而午膳供應商應以正確方法處理學生飯盒，遵守食物衞生和安全的基本原則，包括運送食物過程中有關貯存方式及溫度的規定，在飯盒送抵學校前把熱食保持在細菌無法孳生的溫度，午膳供應商亦應確保員工保持良好的個人和環境衞生。

衞生官員續指，《學生午膳營養指引》確保中小學生能夠進食營養均衡的學校午膳，以供應他們的生長和發育所需，並以此為校方與午膳供應商簽訂合約中訂明食物分量和質素作參考，包括製作食譜及烹調過程中留意午膳的鈉含量、於午膳中提供最少一份蔬菜、午膳中穀物類、蔬菜類和肉類的容量比例應為三比二比一等。

此外，衞生署建議午膳供應商採用少油、鹽及糖的食材之餘，亦可多選用天然食材、香草和香料來增加菜式味道，令午餐更具色香味。衞生署定期與午膳供應商作出商討，建議根據《指引》準備食品，確保午膳達建議的營養要求。