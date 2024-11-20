7歲女童小息食啫喱骾喉亡　死因庭裁判死於意外

7歲女童3年前疑於學校小息食啫喱期間骾喉，留醫一個星期後死亡。死因庭早前就事件展開研訊，死因裁判官林希維今日(20日)裁定死者死於意外，並形容這是一宗令人非常悲傷的案件。

是次死因研訊對象是SHAIKH ZAIRA LAINE，她來自巴基斯坦，生前在西環香港潮商學校就讀小學二年級。她在2021年10月27日死亡，終年7歲。審理本案的是死因裁判官林希維，不設陪審員。死者母親早前供稱，死者生前喜歡吃啫喱。2021年10月20日，收到校方通知，得知死者被送往瑪麗醫院。同月26日及27日的腦幹測試顯示，死者的腦幹失去功能。醫生向家屬解釋，若腦幹死亡，法律上便屬於死亡。

死者的姓陳班主任則供稱，2021年10月20日上午約9時，即學校小息時間，她得悉死者暈倒，她到場後，見到同事在課室為死者急救。她之後在死者座位的櫃桶，找到一粒袋裝方型啫喱。姓唐老師則指，她持急救牌，到場發現死者嘴邊有白泡沫，呼吸脈搏微弱，於是為死者做心外壓。唐供稱，當時沒看到死者身邊有食物，不知道對方骾喉。

案件編號：CCDI-1197/2022