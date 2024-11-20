機場三跑木工工頭認收賄5.4萬元　判入獄17個星期

一名香港國際機場三跑道系統項目木工「工頭」，涉嫌向10名外勞收賄共約5.4萬港元，以協助工人繼續受聘，早前遭廉政公署起訴，被控10項代理人接受利益罪名。被告今日(20日)在西九龍裁判法院承認收賄，判即時入獄17個星期。

62歲被告陳顯良，是木工「工頭」，為金門建築有限公司所聘用的輸入勞工。金門於2020年獲香港機場管理局判授機場三跑項目的旅客捷運系統及行李處理系統工程項目合約，並透過發展局「建造業輸入勞工計劃」聘用輸入勞工。被告是金門透過該計劃聘用的外勞「工頭」，負責帶領一組輸入勞工在工地擔任木工，其工作受金門一間分判商監督。

廉署調查顯示，涉案10名工人經被告介紹來港工作，並於去年12月底從內地抵港後，加入被告帶領的木工小組，每人月薪3.78萬港元。被告於該10名木工抵港後，分別向他們索取每個工作天600港元的賄款；10名木工相信若他們拒絕向被告支付賄款，便不會繼續獲金門聘用。被告最終從每名木工收取由4,800港元至5,400港元不等的賄款，合共約5.4萬港元。

被告今日在西九龍裁判法院，承認10項代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條，判入獄17個星期。署理主任裁判官鄭念慈判刑時稱，本案罪行性質嚴重，法庭不會姑息任何相類違法行為，故必須判處被告即時監禁。廉署呼籲，建造業工人切勿啞忍貪污，若被索賄以換取聘用，應拒絕並向廉署舉報。