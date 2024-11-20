為實現碳中和目標　議員促制訂減排政策

香港雖朝綠色金融樞紐的方向邁進，然而仍未建立一個統一、有效、活躍度高的碳交易市場或碳普惠機制。有議員今日(20日)在立法會提出「盡快啟動碳普惠市場的建設工作」的無立法效力議員議案，指本港急需一套有效的市場工具來監督企業的減排成效，並要鼓勵公眾的自願減排，須通過政策引導和獎罰措施來激活碳交易市場的活躍度，促請政府盡快訂立碳普惠市場的政策和啟動平台建設工作。

議員李浩然指香港的發電和交通是碳排放的主要來源，當中66%的碳排是來自發電，18%來自於運輸，另外7%是來堆填區廢棄物。香港目前並無立法，以針對任何的碳定價機制，沒有向高碳排企業徵收碳稅，也沒有像歐盟或內地般運用碳排放權交易體系來對不同行業的碳排放實施總量的控制；只是有一些大型企業和金融機構自行設定內部的碳排放機制。他建議配合本地實際情況，盡快研究立法，以確定碳排放的定價工具、碳足迹的標準、碳盤查的方式和認證標準，以實現碳中和的目標。

他認為政府在制訂政策或考慮相關稅率，必須具有足夠的威攝力。另一方面，碳稅也有可能導致能源價格上升，政府在制訂規則的時候也會防止企業將成本轉嫁市民。他建議推動碳普惠市場。政府要制訂明確的碳普惠目標和諧段性的實施路線圖，並把碳普惠納入整體的減排規劃當中，確保政策的導向性和連貫性，對積極參與碳普惠項目的企業或個人給予一定比例的稅務寬免，或對個人參與低碳行為達到一定標準，可給予消費券或積分的鼓勵，可以在公共交通、能源節約等領域率先推行。

議員嚴剛提出修正案，建議發揮好粵港澳大灣區平台的融合作用，推動共同成立大灣區碳交易平台，做大做強碳交易市場。金融服務界議員李惟宏指全球碳市場發展迅速，認為香港可以從三方面發展，包括加強和內地碳交易，以及和碳交所合作發展綠色認證的服務，以及推出更多碳交易衍生產品。他認同嚴剛提出的修正，香港應積極和已發展碳交易的廣州、深圳合作，共同推動成立大灣區碳交易平臺，制訂機制未規則。