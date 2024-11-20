兩男非法集結違蒙面法罪脫　高院裁定發還重審

一名男學生和一名男社工涉於2019年11月12日在荃灣荃新天地外戴上口罩參與示威，被控非法集結及違反《禁蒙面法》罪，經審訊後脫罪。律政司提出案件呈述上訴，經早前開庭後，高院法官郭啟安今日(20日)頒下判詞，裁定律政司上訴得直，撤銷原審裁判官就2人的無罪裁決，並發還原審裁判官繼續處理。

答辯人為學生葉澤深(25歲)和社工陳皆橋(27歲)。原審裁判官劉淑嫻於2021年6月裁定兩人罪脫，及後終院於同年11月在「盧建民案」釐清非法集結定義，裁定控方毋須證明非法集結者擁有共同目的，只需從被告行為推斷參與意圖。

律政司一方指，原審裁決僅狹窄考慮被告有否作出法例訂明的行為，無考慮相關環境證供，包括答辦人當時戴上口罩，曾向催淚煙潑水及身上分別有鎅刀及索帶等。法官於判詞指認同裁判官的考慮有違「盧建民案」就非法集結的定義。法官認為需考慮被捕人士被捕時身處現場或附近，加上一身的裝備，是否有意圖利便、協助或鼓勵其他的非法集結參與者，以及是否有相關鼓勵行為。對於答辯方曾指若案件再發還處理，會令控方實質有兩次機會作出檢控。法官認為屬過慮，甚至是無限上綱，並指為了維護法治，法庭絕對有責任依法審理案件。法官最終決定案件發還原審裁判官續處理。

案件編號：HCMA 122/2023