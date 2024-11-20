率台灣無人機產業代表團　林佳龍訪歐8天

台灣外事部門首長林佳龍首度率團訪歐，周三（20日）將與台灣無人機產業代表前往此行重點的立陶宛，參加一場無人機技術論壇。外交部發言人林劍周三回應指，堅決反對建交國與台灣開展任何形式的官方往來，歐方應恪守一中原則，停向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。大陸正告台灣當局，在國際社會搞「一中一台」或「兩個中國」，圖謀推進「台獨」的主張絕沒出路。

林佳龍周日（17日）至下周日（24日）出訪，主要率領台灣對外貿易發展協會與台灣卓越無人機海外商機聯盟籌組的無人機產業訪問團訪問立陶宛，包括漢翔、雷虎科技、經緯航太、神達投資控股等20家業者。他第一站先到比利時，周一（18日）參觀歐洲半導體研發重鎮比利時微電子研究中心（IMEC），行政總裁范登霍夫（Luc Van den hove）親自接待，又到訪比利時國會和歐洲議會。

曾任立陶宛防長的歐洲議會議員尤克內維奇涅發文指，周二（19日）跟林佳龍和前台駐立陶宛代表黃鈞耀會面，談及兩地合作並明白成功的重要性。林佳龍會見多名歐洲議會議員，另拜訪比利時聯邦眾議院。台媒指出，台行政院成立經濟外交工作小組，計劃在巴拉圭、菲律賓及中東歐等地設立海外產業園區示範基地，待近期拍板後將積極展開。