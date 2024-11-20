拒深圳教育中心學生報DSE　考評局急轉軚　議員指需嚴格把關

深圳一間教育中心早前被考評局拒絕批准54名學生以自修生報考DSE，並申請司法覆核，昨日(19日)指考評局「轉軚」暫時有52名學生先後獲批准報考。議員朱國強今日(20日)指出，內地近年有不少補習社、升學或教育機構，自行開辦文憑試課程，質素良莠不齊，加上近期「考試移民」、假學歷等爭議，嚴格把關確有需要。

朱國強續指，考評局設定自修生報考資格，主要是確保考試公平性與保障學生利益，要求自修生提供學業紀錄證明，旨在確認申請人修讀的非文憑試課程資歷，能否對應文憑試。他認為，近年內地生報考文憑試愈見普遍，留意到該中心表明「嚴格遵守考評局的各項規定」，期望考評局加強在內地解說，提醒家長與學生留意包括報考資格等規定。

深圳一間教授香港文憑試DSE課程的教育中心被考評局基於未能提交內地教育部門官方資料為由，拒絕批准54名學生以自修生報考DSE，只有4名學生通過審核，並為此申請司法覆核。該中心昨晚發聲明指已按考評局要求提交英國高中學歷及深圳教育行政部門頒發的辦學許可，暫時有52名學生先後獲批准報考，預料其餘學生將在本月底完成申請。