港鐵無人機穿越秘景　回帶舊觀塘綫過海段

港鐵觀塘綫曾經可以過海？原來昔日觀塘綫的終點站位於港島鰂魚涌站，而非現時的調景嶺站。港鐵今日(20日)發布《穿越鐵路秘景》第二集，透過無人機拍攝重現舊觀塘綫路段，由藍田站出發，經東隧鐵路段，直達鰂魚涌站。港鐵希望通過揭示相關「秘景」，加深公眾對鐵路系統的理解和欣賞。

港鐵表示，隨着東隧於1989年啟用，觀塘綫原本經東隧伸延至港島鰂魚涌站，直至2002年將軍澳綫投入服務，觀塘綫才改道以調景嶺為終點站。而由藍田站至現行將軍澳綫交匯處，便成為今日的舊觀塘綫路段。舊路段全長約880米，日常載客列車不再駛經，現時主要保留作車長駕駛訓練，以及讓工程車行駛至各市區綫車站進行維修工作。

在舊觀塘綫路段的中段位置，即茶果嶺露天段，位於東隧收費廣場巴士站旁，昔日的乘客途經此處可一覽車外景色。隨後便進入舊路段與現行將軍澳綫交匯處，然後進入東隧，最後直抵鰂魚涌站。港鐵透露，是次的影片拍攝耗用近半年時間籌備，包括場地勘察、規劃及調整無人機飛行路線，最終呈現舊觀塘綫路段與現行過海路段的「港鐵隱藏秘景」。港鐵希望通過揭示相關「秘景」，加深公眾對鐵路系統的理解和欣賞。