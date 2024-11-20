非本地學士生飆至逾1.7萬人　教局指不影響本地生升學機會

政府在《施政報告》提出建設香港成為國際專上教育樞紐，2024/25學年起將政府資助的專上院校非本地學生限額提升1倍至40%。教育局局長蔡若蓮今日(20日)表示，局方正整理2024/25學年的相關臨時數字，而各資助大學亦將於年底提交2024/25學年非本地學生實際人數，據教資會了解本學年修讀教資會資助學士學位課程的非本地學生人數，已增至超過1.7萬人，相當於本地學額約23%。她強調所有教資會資助授課課程的非本地學生，均不會獲得公帑資助，並獨立於本地學額計算，確保不會影響本地學生的升學機會。

當局續指，在2023/24學年，在香港修讀全日制經本地評審公帑資助及自資專上課程的非本地學生共約64,200人，其中八所教資會資助大學約有23,100名非本地學生，當中約14,800人修讀學士學位課程，他們來自超過一百個國家或地區，修讀超過200項不同課程，佔該課程程度本地學額的19.9%，學生當中約73%來自內地、澳門及台灣。

而為鼓勵非本地學生留港發展，壯大香港人才庫，政府推出「非本地畢業生留港/回港就業安排」，讓非本地學生畢業後可逗留24個月以申請工作。當局表示過去五年平均約有12,340宗申請獲批。而《施政報告》進一步宣布，自本月開始政府暫免在港就讀全日制學士學位課程的非本地學生參與兼職工作的限制，通過工作體驗，增加他們畢業後留港發展的意欲及機會。