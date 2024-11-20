公院白內障手術最長等逾3年　政府指5年後可減10個月

公立醫院眼科輪候時間多年來亦是各專科中最長。根據醫管局最新數字，眼科最長輪候時間可達184周，即3年半。新一份《施政報告》提及要提升白內障手術量至少兩成，醫衞官員今日(20日)就表示，現時公院共有約69,700名病人輪候白內障手術，其中第一優先、第二優先和例行個案分別約為170、6,000和63,500宗，整體輪候時間中位數為14個月，最長則為38個月。按照數據，他預計5年後的一般白內障預約手術平均輪候時間，將可減少約10個月。

官員指出，白內障手術輪候中位數達14個月、近10%病人需輪候超過3年，情況並不理想。而政府亦聽到社會人士對公營眼科服務，特別是白內障手術的輪候時間過長表示不滿，在人口老化下，預期需求亦會持續上升。目前全港約有360名眼科專科醫生，不過當中只有79人於醫管局服務，同時要負責培訓114名年輕專科培訓醫生。故醫管局將推出多項措施，提升白內障手術量，包括籌備增設「高流量白內障手術中心」，並建立團隊及改善相關流程，預計於明年首季展開。