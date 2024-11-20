港協促體總公平遴選運動員　議員「收貨」料明年見真章

一名9歲男童早前因泳會屬「競賽屬會」級別不夠高，一度被拒參加本月舉行的香港公開錦標賽，成立該泳會的前香港泳手方力申與議員爭取後，事件雖解決，但揭示個別體育總會選拔運動員的漏洞。港協暨奧委會發布的《機構管治守則》最新要求，體育總會應擬定公平的遴選機制，給予運動員充分機會以展示實力爭取入選。

守則列明運動員選拔流程應根據體育總會、團隊及競賽要求，以非歧視和客觀的方式進行，體育總會應着重評估運動員的能力和潛質，提供明確的標準，以及列明評估各準則的比重。體育總會可根據過往表現擬定其客觀準則，例如排名和適用的過往比賽表現等，亦應為每項活動或賽事訂下目標及量化標準，而運動員最終得分應成為遴選的主要決定因素。

在進行遴選流程之前，體育總會應決定其遴選方法並予以公布。遴選方法應合理且與目標相稱。另外，如果在遴選流程中出現突發狀況，體育總會應制定上訴機制，包括設立上訴委員會及訂明處理上訴的程序。

協助小泳手爭取參與錦標賽的議員何敬康表示，事件引起社會討論，變相推動運動員選拔的改革。他認為新守則非常詳盡，稱會「收貨」，又指明年有全運會，若屆時爆出選拔不公，便知有多少總會不跟指引。他提到，縱使各會做好管治，未來仍會出現糾紛，最重要仍是推動體育仲裁，期望港府盡快推動以處理體育糾紛。

議員鄭泳舜則希望，選拔工作公開透明，因不同運動項目均有其獨特性，期望港協暨奧委會利用未來兩年時間，跟不同體育總會各自探討最公平的遴選制度，特別是應在大型比賽之前，令選運動員及早了解選拔標準。