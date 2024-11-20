美國一款有機甘筍受大腸桿菌污染　食安中心籲市民勿吃

百佳超級市場進口的美國「Bunny Luv Organic Whole Carrots」預先包裝有機甘筍被美國食品及藥物管理局指可能受O121型產志賀毒素大腸桿菌污染，正在當地進行回收。食物環境衞生署食物安全中心今日(20日)呼籲市民不要食用，業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。

該預先包裝甘筍由Grimmway Farms生產，自今年8月23起在百佳、Taste、Fusion及Great超級市場出售，每包兩磅。食安中心指得悉事件後，隨即聯絡本地進口商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口相關受影響產品。該進口商已按中心指示將受影響產品下架及停售，並展開回收。市民可於辦公時間致電該進口商的熱線2606 8658，查詢上述產品的回收事宜。

部分大腸桿菌的菌株例如O121型大腸桿菌，會透過產生志賀毒素而令人致病，這些細菌被稱為產志賀毒素大腸桿菌。產志賀毒素大腸桿菌是經由口糞途徑傳播，而進食受污染的食物、飲用受污染的水，或直接接觸帶有該菌的動物是常見的感染途徑。

受影響的人可能會出現腹痛、水狀腹瀉，甚至帶血腹瀉。有些患者可能會發燒和嘔吐。部分受感染的人可能會有腸出血及嚴重併發症如溶血尿毒症。大腸桿菌包括產志賀毒素大腸桿菌不能在高溫下生存，徹底煮熟食物即可消滅大腸桿菌。