房會停車場連續3年加租　累計逾兩成

房委會賺錢「喜訊」曝光前數天，剛宣布明年1月1日起上調轄下停車場約3.45萬個泊車位的收費，月租加幅介乎4.6%至10.4%，較對上一次最多8.3%為高，今次亦是房委會連續3年上調停車場收費。有立法會議員憂慮，本港經濟尚未從疫情中復甦，近日電費、巴士費爭相嗌加，基層市民負擔沉重。

房委會商業樓宇小組委員會早前通過明年調整房委會停車場收費，各類泊車位月租增50元至200元，輕型貨車的露天及有蓋泊車位則分別加170元及190元；私家車月租泊位調升租金後，收費介乎1,710元至3,310元。翻查該委員會議事備忘錄，委員會檢討2022年停車場收費時，一度有建議維持2022年月租收費不變。

近年因應移民潮及部分區域駕車人士減少，有私人停車場收費已較同區公屋停車場為低，如大埔區一個多層停車場的私家車非固定有蓋月租僅2,200元，亦有公司提供折扣優惠，月租減至低於1,900元。按房署劃分，大埔區屬C地區，公屋有蓋停車泊位新收費將近2,400元，而計及過去3年加幅，就累積加價21.5%。

公屋泊位費不菲，部分公屋租戶駕駛輕型貨車作「搵食車」，連續3年加租已令類似泊位最貴月租達3,590元，加幅5.6%，新月租甚至較一個公屋單位的月租更高。議員陳穎欣指，過去3年轄下停車場連續3年加價，加上近日多項公共及交通服務排隊提出加價，擔心將為住在公屋、居屋的市民造成沉重的經濟壓力，百上加斤，而房委會運作盈餘較去年度大增一倍，在疫情後經濟仍處復甦期，當局應在加租前考慮市民的承擔能力，作出更彈性的安排，包括考慮凍租或提供租金優惠措施。她擔心房委會轄下的停車場加租，或會帶動私營市場停車場的租金上升。