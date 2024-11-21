爛賭的哥「一車多租」呃7人　騙款86萬元用作賭博輸清光

爛賭的士司機涉一車多稱詐騙，7人中招，涉款86萬元。涉案的士司機姓張(60歲)，澳門居民，7名事主亦為的士司機，與張並不相識。案中首名事主去年在網上社交平台發現張的放租的士貼文，於是聯絡他，張聲稱一次繳付半年以上車租可獲優惠，受害人繳付兩年的車租，由去年月起一直開夜更的士。

直至今年6月，張向事主稱其的士因涉及民事案件被法院扣押，事主於是要求退租，張以各種理由拖延，其後向事主提出合資投新的士牌，再詐騙他16萬港元，事主發現沒有相關投標程序，經多番追數不果，7月報案求助，指扣除較早前的車租後，合共損失43萬港元。

執法部門調查期間，再接獲6名事主報案，均報稱向張繳付車租後，對方沒有交車並拒絕退款。執法部門人員經調查後證實，張之的士在今年6月因民事案件被法院扣押，但在明知沒有的士可出租的情況下，仍以「一車多租」方法，詐騙該7名事主1萬至43萬港元。執法部門人員直至昨日(20日)，於中區街頭將張截獲拘捕，有人承認犯案，並供稱詐騙所得款項用作賭博，已全數輸清光。張涉嫌觸犯相當巨額詐騙罪，已被移送法辦。