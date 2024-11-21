最高檢促從重從嚴從快　懲治重大惡性犯罪

內地近日發生多宗隨機殺人、嚴重暴力案件，引起關注。最高人民檢察院周三（20日）提出，要全面履行刑事檢察職能，嚴厲打擊危害國家安全、危害社會秩序等方面犯罪，維護國家長治久安。最高檢要求，依法從重從嚴從快懲治嚴重暴力犯罪、重大惡性犯罪；並堅持「零容忍」嚴打侵害未成年人犯罪，對符合法定條件的低齡未成年人嚴重暴力犯罪核准追訴。

全國檢察機關刑事檢察工作會議周三在福建省福州市舉行，最高檢要求健全掃黑除惡常態化機制，推動網絡綜合治理，依法懲治電訊網絡詐騙、網絡謠言、網絡賭博、網絡暴力等犯罪，並突出整治拐賣婦女兒童、養老詐騙、醫保詐騙、侵犯公民個人訊息等。最高檢提出，健全檢察政策與宏觀政策取向一致性評估機制，嚴懲侵權假冒、危害稅收征管等經濟犯罪，加強知識產權綜合司法保護和打擊洗錢等；同時堅持受賄行賄一起查，加大行賄犯罪懲治力度。

中共中央書記處書記、公安部部長王小洪周一至周二（18日至19日）在遼寧調研化解矛盾糾紛、維護社會穩定工作時，強調要在風險源頭防控上多想辦法、多出實招，全面排查、實質化解矛盾糾紛，並嚴密重點部位防控和社會面巡控，全力保障民眾生命安全和社會穩定。