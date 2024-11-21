港協機構管治守則出爐　2年內落實執行　有屬會指時間足夠

港協暨奧委會昨日（20日）向屬會公布機構管治檢討結果及《機構管治守則》，守則對管治、教練培訓及甄選運動員方面作出指引。中國香港壁球總會主席邱達根今日(21日)在電台節目表示，體育總會獲政府資助，有守則跟從是好事，亦屬合理。壁球總會都做足程序，壁球賽事很多，有香港、亞洲及世界排名，揀選出賽的準則有排名可依較簡單；賽跑、游泳等項目亦有時間根據。但足球、籃球，如何評估球員技術或在團隊中的作用等，不同體育有不同性質，應讓體育會按經驗甄選決定。

邱指，守則提到董事任期應不超過12或16年，年齡不超過70或75歲，希望這方面能有彈性，因有此體育會的董事人數不多，不想放走一些出錢出力的董事。薪火相傳亦要做好，建議在大會章程加入條文，若有特別情況，由大會作考慮決定。邱又稱，港協要求屬會於2026年底或之前落實執行守則，2年時間已足夠，不達標不獲發確認證書，甚至或影響政府資助。

立法會議員何敬康在同一個電台節目表示，港協的指引詳盡，報告提出有六成體育會企業管治達標，即仍有不少體育會未達標，要求各體育總會用2年改善，時間合適。體育會最不想被取消政府的恒常資助，這類懲罰有很大阻嚇性。各體育會在選拔選手時的程序是否公平及具透明度，相信不用等到2026年，在明年舉辦全運會已可見到。