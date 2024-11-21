AI深度詐騙案趨增　發生嚴重事故才立法　議員：賊過興兵

利用人工智能(AI)愈來愈普遍，立法會今日(21日)辯論「人工智能+」策略的議案，議員陳紹雄直指近年冒起涉及以AI深度偽造技術進行詐騙的案件，且有上升趨勢，若政府待發生嚴重事故才制訂相關的法律框架，無疑於賊過興兵。

陳紹雄指政府現時對人工智能的規範，主要由香港個人資料私隱專員公署發布的。開發及使用人工智能道德標準指引，和人工智能個人資料保障模範框架，以及由數字政策辦公室，為協助政府各局和部門開發應用人工智能提供指引而制訂的人工智能道德框架。然而性質上，仍然是依靠企業自覺遵循。

他表示，以AI深度偽造技術進行詐騙的案件，生成出達到以假亂真的虛假圖像、聲音甚至影片，今時今日「有圖有真相」的說法已經不適用，世界已經進入「耳聽3分虛，眼見未為真」的後人工智能時代。

他指執法部門由去年11月立項統計至今，網上發現或截獲10多條假冒政府官員或知名人士的深偽片段，發展趨勢不可不察，待發生嚴重事故才制訂相關的法律框架，無疑於賊過興兵。

提出議案的議員黃錦輝指政府重視AI的發展，前年發表的《創新科技發展藍圖》就將人工智能列為三大聚焦產業之一，並正興建人工智能超選中心，首階段將於今年投入使用，此外，政府亦撥款30億元資助高校同業界使用超選中心所提供的算力，同時政府亦制訂人工智能道德框架及人工智能個人資料保障。

他指樂意見政府對人工智能上的投入，可是目前人工智能的資源分散於不同部門，欠缺整體性發展規劃藍圖，不利香港人工智能的長遠發展，必須通過系統信的策略規劃資源整合。