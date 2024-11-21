立會智能升降機又甩轆　議員落1樓開會　被送上8樓

立法會大樓亦引進不少人工智能（AI）設施，但竟然又甩轆。

議員陳勇今日（形容AI就像核能，過去也有很多人擔心會否造成人類的毀滅，但始終都要嘗試去駕馭，畢竟發展趨勢不可逆轉，況且到現時為止，AI對人類社會的貢獻是大於風險。

他指體驗到立法會的智能升降機在暑假後已有所提升，但昨天(20日)發生了一件事，他指本來要乘智能升降機落一樓開會，結果升降機把他和幾位議員帶上8樓接了議員張宇人，才再落一樓。他說這種AI是「整蠱」還可以接受，但若果AI這樣控制是不想黃錦輝議員進入會議廳發言，那麼就麻煩了。

他指雖然是一個笑話，但大家都要考慮，因為整個系統可去到國家級，包括軍事國防方面，一定要慎防中間有一些意外或破壞，即使未必是人為的，可能是系統自我發展所出現的故障。他表示，科技發展永遠是領先於法律法規的，期望政府能超前部署，以防患未然然。

實際上，智能升降機甩轆早有前科。因今屆增加議席，立法會綜合大樓進行擴建工程，連帶電梯亦汰舊換新，換上智能分配系統的新電梯，然而第一組4部新電梯由去年年尾啟用後，許多議員都認為智能分配不太智能，等候時間較舊系統更長，若要及時到會議室表決，棄電梯而改行樓梯，時間上會更容易掌握。

在今年5月秘書處指接獲不少議員對新電梯的投訴，行政管理委員會昨舉行閉門會議，邀來建築署及電梯承辦商代表講解新系統的運作邏輯及改善措施。有議員指新電梯「木已成舟」，即使有微言亦只有適應。