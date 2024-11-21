黎智英自辯稱若國安法生效《蘋果》危在旦夕　冀特朗普助阻實施

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》。法庭早前裁定黎智英面對的3罪均表證成立，案件今日（21日）踏入第93日審訊。黎智英續自辯，直言反修例運動漸演變為暴動，而他反對暴力，也反對2019年佔據立會事件。黎又強調，他一般只會給建議下屬，甚少下達指示。

黎智英今日繼續接受辯方大律師關文渭主問。黎智英同意，2020年5月29日，他在《紐約時報》刊登文章，談到香港由法治（rule of law）走向以法管治（rule by law），中國共產黨將會決定所有遊戲規則；國安法涵蓋顛覆政權、分裂國家、恐怖主義及其他危害國安的行為，而香港人不是蠢人。黎智英今日在庭上指，顛覆政權、分裂國家、恐怖主義等基本上囊括所有行為，如果國安法生效，香港便會失去自論自由，《蘋果日報》危在旦夕。他希望特朗普能夠協助，阻止國安法實施。

辯方之後問及2019年7月1日示威者佔據立法會的事件。黎智英承認曾向前蘋果副社長陳沛敏傳訊息，談及「盡量大做特做令年輕人獲得同情」。黎智英今重申，他反對暴力，佔據立法會屬於違法，雖然沒有人傷亡，但有財物遭受破壞，他認為事件或會為運動帶來負面影響，因此，他希望年輕人能夠解釋想法，目的是不要破壞這場運動。法官問他運動是什麼意思，黎說是那些暴動、反修例運動。黎不諱言，反修例運動漸演變成暴動，兩者基本上可以劃上等號，而他不贊成暴動。黎承認，在佔據立法會事件上，他就特定編採方向所給予的，可被視為指示，但強調普遍他給的都是建議、帶出討論，或提供資料作參考，而非指示。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022