激勵婚育　山西修訂婚產假各30和60天

國內多地持續推出鼓勵婚育措施，其中山西省周三（20日）宣布，當地率先完成了省級人口和計劃生育條例修訂，明確婚假30天，符合政策生育獎勵延長產假60天，男方護理假15天。

內媒周四（21日）報道，山西省衞健委副主任、新聞發言人李瑞兵周三在記者會上介紹該省在完善生育支持政策體系和激勵機制、推動建設生育友好型社會方面開展的工作。他指出，山西在2021年9月在全國率先完成省級人口和計劃生育條例修訂，除上述婚產假安排外，子女未滿3歲父母每年可獲育兒假15天，夫婦雙方可分別獲所在單位每月發放不低於200元（人民幣，下同，約217港元）的嬰幼兒保教費。

在生育醫療支持方面，山西自上月1日起，將取精術、取卵術、人工授精等13項治療性輔助生殖類醫療服務項目，納入該省基本醫療保險基金支付範圍。在稅收支持方面，落實3歲以下嬰幼兒照護服務費用納入個人所得稅專項附加扣除政策。今年對執行該省政府指導價的普惠託育機構，根據實際入託人數和月數，獨立託育機構每月可獲500元（約544港元）補助、幼稚園託兒班每月可獲300元（約326港元）。

2021年至今，山西多地在婚嫁、產檢、分娩、育兒、入託、教育等方面推出多項獎補政策。其中，長治市對二孩和三孩家庭給予3,000元、5,000元（約3,260、5,440港元）一次性補貼；呂梁市則於明年1月起，對初次登記結婚且女方年齡在35歲及以下的夫婦給予1,500元（約1,630港元）獎勵，並給予一、二、三孩家庭2,000至8,000元（約2,170至8,700港元）一次性獎勵。