粵港澳大灣區國際臨床試驗所開幕　生物樣本庫可儲逾40萬樣本

粵港澳大灣區國際臨床試驗所（試驗所）今日（21日）在河套區正式開幕，新試驗所重點設施之一是其生物樣本庫，可儲存逾40萬個樣本。試驗所將統籌醫管局、私營醫院和大學等臨床試驗資源，為醫藥研發機構提供一個支援平台。

醫衞官員表示，該試驗所目前由香港大學醫學院負責營運，面積約7,000平方尺，當中還設有與中文大學合作管理的生物樣本庫。生物樣本庫則由2個液氮凍存系統和11個超低溫冷凍儲存櫃，用以儲存如組織、血液、細胞、去氧核糖核酸等共逾40萬份生物樣本。

醫衞官員解釋，往時若要研究一項罕見疾病，可能需要幾年時間儲存足夠的樣本才能進行實驗，而現時可通過申請調取試驗所儲存的樣本即時獲取足夠的樣本，能大幅縮減研發時間。他補充，之前若醫院要抽取病人生物樣本用以實驗會明確告知當事人並簽署一份文件，若日後試驗所收集病人樣本時同樣會簽署一份文件，明確告知當事人其生物樣本可能會被其他機構調取從事實驗。

政府表示，試驗所是香港與內地臨床試驗網絡合作的重要據點。試驗所將以「一區兩園」的模式，與同於今日於深圳園區開幕，由深圳醫學科學院營運的試驗中心合作共同建立「大灣區臨床試驗協作平台」，以拓展研發網絡，加快臨床試驗。