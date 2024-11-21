樂齡科技博覽會展逾900款產品　當局指冀推展至家居使用

第八屆樂齡科技博覽今日(21日)起在灣仔會展舉行，展出超過900款樂齡產品。勞工及福利局局長在開幕禮致詞時指，希望樂齡科技可推廣至家居使用，關顧長者不同階段的需要。

全港最大型的樂齡科技公眾教育活動，今年雲集超過220個參展單位，展出逾900款來自本港，內地和全球各地的樂齡科技創新產品及應用方案，涵蓋遠程、人工智能、機械人、智能感應等技術，讓公眾親身體驗各類型創新科技，共同探索和建構樂齡智慧城市。今屆首次設有與兒童相關的主題館，並帶領大家探索長者友善城市，善用科技關顧不同社群的需要，期望長者、照顧者、家庭及業界共同探索智慧生活的未來。

勞工及福利局局長孫玉菡在開幕禮致詞時表示，政府相信善用樂齡科技可以改善長者的生活質素，減輕護理人員或護老者的照顧壓力。政府在2024至25年度向「樂齡及康復創科應用基金」額外注資10 億元，並擴闊其用途至適合家居使用的樂齡科技產品。「樂齡科技博覽」促進產品供應商和使用者的雙向交流，期望可以促進日後的商品化．市場化，期待中港兩地就樂齡科技有更緊密的協作關係。