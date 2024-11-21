牙醫註冊條例首批修訂明年1月生效　衞生署正招聘非本地培訓牙醫

《2024年牙醫註冊(修訂)條例草案》早前獲立法會三讀通過。政府今日(21日)宣布，《牙醫註冊條例》(第156章)由明年1月1日起，將增設引入非本地培訓牙醫來港的機制，以應對本地牙科服務需求。

此外，條例亦會實施其他技術性修訂，包括更新「從事牙科執業」的定義，清楚訂明需由註冊牙醫提供的服務。為配合上述修訂，衞生署已展開招聘工作，並與香港牙醫管理委員會緊密聯繫，爭取首批非本地培訓牙醫於明年第一季來港為投入服務。

政府指，條例將為引入合資格非本地培訓牙醫增設新途徑，包括開放予所有牙醫的有限度註冊，以及為專科牙醫而設的特別註冊。明年1月1日起，非本地培訓牙醫如已獲衞生署、醫院管理局、香港大學和菲臘牙科醫院在內的指明機構揀選為全職受僱工作，便可向牙管會提交有限度註冊或特別註冊申請，並在獲批准後直接在上述指明機構工作。

非本地培訓牙醫如在指明機構服務合計至少5年，並獲機構在參照牙管會的準則後，證明其表現令人滿意，便可申請過渡至正式註冊。其中，獲有限度註冊的牙醫需參與牙管會許可試的臨床部分；至於獲特別註冊的牙醫是否需要參與此部分考試，則由牙管會個別考慮。這些牙醫在正式註冊後，便可以在香港任何機構執業。

條例亦引入暫時註冊途徑，由明年1月1日起容許任何人向牙管會申請，讓其他司法管轄區的牙醫為其在香港進行臨床教學或研究，為期不超過14天，惟獲暫時註冊的牙醫不能過渡至正式註冊。