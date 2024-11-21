跨學科科學全球第25　城大全港排第二

泰晤士高等教育(THE)與施密特科學研究員項目，今年首次公布的「跨學科科學排名2025」，香港城市大學在全球749所大學中位列第25名，全港排名第二，城大校長梅彥昌表示，跨學科領域的融合在未來教育中愈趨重要，大學必須打通學科之間的壁壘，以培育跨學科人才。

他又提及於上月新成立的香港人工智能與科學研究院，匯聚來自計算機科學、數據科學、統計學、生物信息學、材料科學等的跨學科專家學者，並與業界攜手，培育深科技企業，為跨領域人才營造了一個優良的跨學科協作平台。

城大表示，一直積極推動跨學科科學研究，採取開放及鼓勵協作的方式，鼓勵不同學院的學者相互分享研究成果，務求為社會和世界帶來正面影響。城大訂立五大跨學科核心研究領域，包括「健康一體化」、「數碼化社會」、「智慧城市」、「物質科學」、「腦科學」，以便在現今互相連結的世界裏，回應各種學術及社會的全球議題及挑戰，帶來創新的解決方案。

由THE與施密特科學研究員項目合作發布的跨學科科學排名，評估不同大學對跨學科科研的貢獻，以提升科學卓越性，促進大學之間的合作，同時為機構提供基準數據，鼓勵大學營造跨學科的教研環境。